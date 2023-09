70% d'augmentation pour les carottes, 55% pour les oignons: la hausse du panier de courses interpelle Test-Achats

533 euros par mois de courses alimentaires, c’est le montant déboursé par un couple de deux personnes. Un montant près de 70 euros plus cher que l’an dernier. Ce calcul, c’est Testachats qui l’a réalisé. Chaque mois, l’association de consommateurs passe au crible les étiquettes de plus de 3000 produits dans sept chaînes de supermarchés (aussi bien des produits alimentaires que des produits d’entretien et d’hygiène personnelle, par exemple).

En deux ans, on sait que les prix ont augmenté de près de 29%

Et le constat, nous dit Julie Frère, porte-parole de Testachats "c’est qu’en un an (pour les données du mois d’août 2023) on est à 14,7% d’inflation." Un pourcentage légèrement en baisse par rapport au mois de juillet quand l’inflation s’élevait à 15,4%. "Mais il faut d’une part d’abord remarquer que l’inflation baisse très lentement, plus lentement notamment que ce que le bureau du plan avait attendu. Et d’autre part, il faut se rappeler que, quand je dis qu’on est à 14,7% pour le mois d’août, le mois d’août de l’année dernière, on était déjà à plus de 12% d’inflation. Ce qui fait qu’en deux ans, on sait que les prix ont augmenté de près de 29%, donc c’est vraiment assez important comme augmentation."

L’association donne quelques exemples : le prix des carottes avec plus de 70% par rapport à l’an dernier. Celui des oignons plus 55%, les œufs plus 25%, les fishs sticks, près de 30%, ou encore 20% pour le papier toilette.

Comment analyser cette augmentation des prix alors que l’inflation se maintient autour de 4,5% ?

La porte-parole de l’association de consommateurs précise d’emblée qu’il y a toute une série de raisons qui expliquent l’augmentation des prix de l’alimentaire. "En premier lieu, il y a eu la hausse des prix de l’énergie, qui a un impact sur toute la chaîne alimentaire, aussi bien sur le transport, le stockage, l’étiquetage, l’emballage. Évidemment, le coût de la main-d’œuvre également. On a eu les prix des matières premières, en tout cas certaines qui ont fortement explosé avec la guerre en Ukraine. Tout ça se répercute aussi, le coût du transport qui a augmenté également. Et donc, tout ça s’est répercuté sur les prix de l’alimentaire."