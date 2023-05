Course-poursuite à Schaerbeek : un des deux occupants était recherché en Allemagne

Le passager du véhicule impliqué dans une course-poursuite survenue mardi à Schaerbeek était recherché en Allemagne pour homicide involontaire, a confirmé le parquet de Bruxelles mercredi.

Mardi en fin de matinée, la zone de police Bruxelles-Nord est intervenue pour contrôler un véhicule qui a ensuite pris la fuite. Une course-poursuite s'en est suivie, au cours de laquelle des coups de feu ont été échangés, avant de s'achever place de la Patrie à Schaerbeek. Durant l'altercation, le conducteur du véhicule a été gravement blessé par balle, mais ses jours ne sont plus en danger. L'autre passager du véhicule était recherché et sous le coup d'un signalement international lancé par les autorités allemandes pour homicide involontaire, selon le porte-parole du parquet de Bruxelles Martin François. Les deux occupants du véhicule ont été privés de leur liberté. Le parquet a ouvert mercredi une information judiciaire pour rébellion armée, entrave méchante à la circulation et détention illégale d'armes à feu. Une autre enquête a également été ouverte à l'encontre des policiers étant intervenus à la suite des coups de feu tirés. Il a également ordonné une analyse des caméras de surveillance de la zone et a demandé au laboratoire de la police fédérale ainsi qu'à un expert en balistique de se rendre sur place.