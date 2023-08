Course des Raisins : Victor Campenaerts s'impose à Overijse devant Rasmus Tillier

Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) a remporté samedi la 63e édition de la Course des Raisins, course d'un jour (1.1) disputée sur 185,6 kilomètres autour d'Overijse, dans le Brabant flamand.

L'Anversois de 31 ans s'est imposé au sprint devant le Norvégien Rasmus Tillier (Uno-X), avec qui il s'était isolé en tête de course.



Compatriote et coéquipier de Campenaerts, Jasper De Buyst a pris la troisième place. C'est la première victoire du coureur de Lotto-Dstny depuis son succès sur le Tour de Louvain (1.1) il y a un an. Il signe sa 10e victoire en carrière.



Victor Campenaerts succède au Français Matis Louvel. Remco Evenepoel s'était imposé en 2021.