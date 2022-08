Course des Raisins : Le Français Matis Louve succède à Remco Evenepoel à Overijse

Le Français Matis Louvel (Arkéa-Samsic) a remporté la 62e édition de la Course des Raisins (1.1), mercredi à Overijse. Le Normand l’a emporté après 192 km de course devant son compatriote Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et le Belge Dries Van Gestel (TotalEnergies).

Matis Louvel, 23 ans, a décroché mercredi le second succès de sa carrière, après le Tour de Castille et Leon l’an dernier.

Le Normand faisait partie d'un groupe de cinq attaquants partis à l'offensive dans les vingt derniers kilomètres, à l'initiative de Van Gestel.

Il a placé un démarrage décisif dans la dernière difficulté du jour, la Moskesstraat, à une dizaine de kilomètres de la ligne d'arrivée.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui disputait sa première course depuis son abandon le 13 juillet dans le Tour de France, s'est montré très actif dans les 40 derniers kilomètres mais n'a pas eu les jambes pour accompagner les meilleurs dans le final (35e à 50 sec).

Au palmarès, il succède à Remco Evenepoel, qui est actuellement engagé au Tour d’Espagne.