Course aux licences Word Tour : Lotto quitte la zone rouge

Grâce à la belle troisième place de Victor Campenaerts lors du championnat de Belgique de contre-la-montre, Lotto-Soudal sort pour la première fois depuis le 22 juin 2021, de la zone de relégation du classement World Tour. Mais que représente exactement ce classement World Tour, et pourquoi en entend-on de plus en plus parler ? On vous explique.