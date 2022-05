Course au titre et à la Ligue des champions : le point dans les grands championnats

Le titre sera de nouveau milanais cette saison mais reste à savoir pour quelle équipe. Sans scudetto depuis 2011, l’AC Milan est en position de force devant son voisin intériste grâce à ses deux points d’avance. Avec au programme trois équipes plutôt du milieu de tableau et deux matchs à l’extérieur contre trois équipes du fond de tableau et deux matchs à domicile pour l’Inter, l’équipe d’Alexis Saelemaekers ne devra pas se louper. Toutefois, avec une victoire et un partage dans les confrontations directes, l’AC Milan a l’assurance d’être championne en obtenant sept points lors des trois dernières rencontres.

Le calendrier :

AC Milan (1er, 77 points) : à l’Hellas Vérone, contre l’Atalanta, à Sassuolo

Inter (2e, 75 points) : contre Empoli, à Cagliari, contre la Sampdoria

Troisième, Naples (70 points) n’a plus rien à jouer et va attendre la fin de saison sans pression. Juste derrière, la Juventus (69 points) est également qualifiée pour la Ligue des champions et se concentre désormais sur la finale de la Coupe mercredi prochain face à l’Inter.

Dans la course aux deux tickets pour l’Europa League et celui en barrage de la Conference League, tout reste à faire. Les deux clubs romains (59 points), la Fiorentina et l’Atalanta (56 points) se tiennent tellement que toutes les combinaisons sont possibles.