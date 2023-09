Course à l’arrêt, nervosité et peloton rattrapé par des cyclotouristes : les organisateurs de l’Euro s’emmêlent les pinceaux

Les suiveurs de la petite reine pensaient sans doute avoir fait le plein d’images insolites sur la Vuelta. Et bien, c’est raté. La course élites femmes de l’Euro à Drenthe a rapidement amené son lot de scènes cocasses.

Alors que les coureuses s’élancent en cortège vers le départ réel, la voiture de direction de course est dépassée par plusieurs athlètes. Logiquement, Lotte Kopecky et consorts sont arrêtées quelques hectomètres plus loin. Mais alors que la voiture principale reprend sa place à l’avant, le peloton reste à l’arrêt. L’incompréhension et la nervosité grimpent d’un cran. Certains cyclotouristes, partis bien après pour suivre le même tracé, finissent par rattraper la course. Une scène cocasse qui s’explique par un petit problème d’organisation. Plusieurs véhicules censés être au-devant de la course sont derrière. Des retardataires qui vont finalement retrouver leur place et laisser la course (re) prendre ses droits.

