Cours de yoga : attention aux arnaques !

Tout commence par un cours de yoga. Yasmine Begdouri prend un abonnement pour un an. Comme elle l'explique, les cours étaient donnés dans une salle de sport mais, très vite, la professeure déménage : "Après un mois, même pas, elle a dit que le lieu des cours change. Malheureusement, on s'est retrouvé chez elle, dans son salon. Parfois, on était pratiquement dix personnes. On a payé un abonnement de 550 euros en illimité pour un an".