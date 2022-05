Cours de français pour les 3-4 : on réalise un portrait chinois

"Si j'étais" un animal... je serais... car...

Complétons. Si j'étais un animal, je serais un chat car j'aime me prélasser sur une couverture toute douce. Dans quel animal vous voyez-vous le plus ? Il faut que vous vous trouviez des points communs avec n'importe quel animal. Vous devez ensuite justifier votre choix. Par exemple, si vous aimez le parfum des fleurs vous pourriez vouloir être un papillon. Si vous êtes casse-cou et aimez grimper aux arbres, vous pourriez avoir un point commun avec un petit singe.