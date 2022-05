Cours de français pour les 1-2 : on écrit une comptine !

Les comptines sont souvent employées dès la maternelle. Elles aideraient les enfants dans l'acquisition du langage et le développement de la parole. Elles favoriseraient les aptitudes auditives tels que la distinction des sons ou le développement de l'oreille à travers la musique des mots.

L'une d'elles est célèbre. "Am stram gram pic et pic et colégram, bour et bour et ra ta tam, am stram gram". Elle est souvent utilisée pour désigner celui ou celle qui débutera un jeu, un gage, etc. Elle sert de tirage au sort en quelque sorte. On dit qu'elle viendrait d'anciennes formules magiques récitées par des sorciers, vous imaginez !?