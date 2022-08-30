Безкоштовні курси французької мови в Шарлеруа | Cours de français gratuits à Charleroi

Як і багато інших міст, Шарлеруа був мобілізований від початку війни, щоб сприяти розміщенню українських біженців на території муніципалітету та здійснювати різні заходи, необхідні для їхнього прийому, наприклад навчання дітей.

Сьогодні Служба дій мігрантів CPAS Шарлеруа оголошує про організацію курсів французької мови, спеціально призначених для української громадськості. Це безкоштовні заняття для початківців, які проводяться раз на тиждень.

У Службі нам повідомляють, що в них вже є черга з близько десяти осіб. Він хотів би розширити його, щоб сформувати велику групу, яка могла б отримати користь від цих курсів.

Отже, якщо ви живете в регіоні Шарлеруа і зацікавлені в цій ініціативі, не соромтеся зв’язатися з Анаїс Умулізою електронною поштою : anais.umulisa@cpascharleroi.be або за номером : 071/26 33 66. Вона подбає про створення Ви з вами для тестування з метою можливого приєднання до групи.