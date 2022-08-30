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Ukraine - Україна

Безкоштовні курси французької мови в Шарлеруа | Cours de français gratuits à Charleroi

il y a 14 minutesTemps de lecture1 min
Par Catherine Tonero

Як і багато інших міст, Шарлеруа був мобілізований від початку війни, щоб сприяти розміщенню українських біженців на території муніципалітету та здійснювати різні заходи, необхідні для їхнього прийому, наприклад навчання дітей.

Сьогодні Служба дій мігрантів CPAS Шарлеруа оголошує про організацію курсів французької мови, спеціально призначених для української громадськості. Це безкоштовні заняття для початківців, які проводяться раз на тиждень.

У Службі нам повідомляють, що в них вже є черга з близько десяти осіб. Він хотів би розширити його, щоб сформувати велику групу, яка могла б отримати користь від цих курсів.

Отже, якщо ви живете в регіоні Шарлеруа і зацікавлені в цій ініціативі, не соромтеся зв’язатися з Анаїс Умулізою електронною поштою : anais.umulisa@cpascharleroi.be або за номером : 071/26 33 66. Вона подбає про створення Ви з вами для тестування з метою можливого приєднання до групи.

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Comme de nombreuses villes, Charleroi est mobilisée depuis le début de la guerre pour faciliter l’hébergement des Ukrainiens réfugiés sur le territoire de la commune et mettre en œuvre diverses mesures nécessaires à leur accueil, comme la scolarisation des enfants.

Aujourd’hui, le Service Action Migrants du CPAS de Charleroi annonce l’organisation de cours de français spécifiquement destinés au public ukrainien. Il s’agit de cours de niveau débutant gratuits et dispensés une fois par semaine.

Les Service nous informe avoir déjà une liste d’attente d’une dizaine de personnes. Il souhaiterait l’élargir pour constituer un grand groupe qui pourrait bénéficier de ces cours.

Alors si vous habitez la région de Charleroi et êtes intéressés par cette initiative, n’hésitez pas à contacter Anaïs Umulisa par mail : anais.umulisa@cpascharleroi.be ou au numéro : 071/26 33 66. Elle se chargera de prendre un rendez-vous avec vous pour un test de positionnement en vue d’éventuellement de rejoindre le groupe.

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