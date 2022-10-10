Заняття французькою | Cours de français gratuits

Іноді важко знайти місце на уроках французької, особливо якщо вони безкоштовні. Ми знайшли деякі, з наявністю, у Брюсселі та в Jemappes біля Монса. Ці курси організовують школи соціального розвитку. Соціальне просування – це система освіти, створена в Бельгії для дорослих, які бажають навчатися, спеціалізуватися та здобувати нові навички.

Курс французької мови як іноземної в Брюсселі

Є десять місць. Заняття проводяться на вулиці Леона Делакруа, 28 в Андерлехті (+32 2 410 26 73)

- модуль рівня 1 відкрився 19/9 і закінчується 7/12. Заняття проходять у понеділок та середу з 9.00 до 15.30. З 12 грудня цей курс буде проходити знову (до 14/6) в той самий час.

- модуль 2 рівня розпочнеться 13/12 і закінчиться 16/3. Заняття проводяться у вівторок та четвер з 9:00 до 15:30.

Курси французької мови в Jemappes (MONS)

- Модуль для початківців почався 9 грудня. Заняття тривають до 12.08 (перезапуск модуля 12.12)

- Модуль "другого рівня" розпочався 22/9 (кінець занять 15/6). Студенти збираються щочетверга з 13:00 до 16:30.

Заняття проходять у понеділок з 9:00 до 15:35 та в четвер з 12:00 до 15:05. Школа (EAPS Jean Meunier) розташована на авеню Руа Альберта, 643, у Жемаппі (065 88 15 00)

Умови доступу до курсу

Ці курси безкоштовні для бенефіціарів тимчасового захисту.

Однак одна умова: учні повинні отримати середню освіту в країні походження.