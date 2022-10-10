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Заняття французькою | Cours de français gratuits

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Іноді важко знайти місце на уроках французької, особливо якщо вони безкоштовні. Ми знайшли деякі, з наявністю, у Брюсселі та в Jemappes біля Монса. Ці курси організовують школи соціального розвитку. Соціальне просування – це система освіти, створена в Бельгії для дорослих, які бажають навчатися, спеціалізуватися та здобувати нові навички.

 

Курс французької мови як іноземної в Брюсселі

 Є десять місць. Заняття проводяться на вулиці Леона Делакруа, 28 в Андерлехті (+32 2 410 26 73)

- модуль рівня 1 відкрився 19/9 і закінчується 7/12. Заняття проходять у понеділок та середу з 9.00 до 15.30. З 12 грудня цей курс буде проходити знову (до 14/6) в той самий час.

- модуль 2 рівня розпочнеться 13/12 і закінчиться 16/3. Заняття проводяться у вівторок та четвер з 9:00 до 15:30.

  

Курси французької мови в Jemappes (MONS)

 - Модуль для початківців почався 9 грудня. Заняття тривають до 12.08 (перезапуск модуля 12.12)

- Модуль "другого рівня" розпочався 22/9 (кінець занять 15/6). Студенти збираються щочетверга з 13:00 до 16:30.

Заняття проходять у понеділок з 9:00 до 15:35 та в четвер з 12:00 до 15:05. Школа (EAPS Jean Meunier) розташована на авеню Руа Альберта, 643, у Жемаппі (065 88 15 00)

  

Умови доступу до курсу

 Ці курси безкоштовні для бенефіціарів тимчасового захисту.

Однак одна умова: учні повинні отримати середню освіту в країні походження.

 

Cours de français

Il est parfois difficile de s'inscrire : à ce stade de l'année, beaucoup de groupes affichent "complet" (surtout quand ils sont gratuits...) 

Nous en avons trouvé, avec disponibilités. Ces cours sont organisés à Bruxelles et Mons par des écoles de promotion sociale. La promotion sociale est un système d’enseignement mis en place en Belgique pour les adultes qui souhaitent se former, se spécialiser, acquérir de nouvelles compétences.

 

A Anderlecht (Bruxelles)

Une dizaine de places sont disponibles. 

- un module niveau 1 s’est ouvert le 19/9 et se termine le 7/12. Les cours ont lieu le lundi et le mercredi de 9h à 15h30. A partir du 12 décembre, ce cours se donnera à nouveau (jusqu’au 14/6) au même horaire.

- un module niveau 2 débutera le 13/12 pour se clôturer le 16/3. Les cours sont prévus le mardi et le jeudi de 9h à 15h30.

Les cours se donnent à la rue Léon Delacroix 28 à Anderlecht (+32 2 410 26 73).

 

 

A Jemappes (Mons)

 

  • Un module débutant a démarré le 12/9. Les cours se donnent jusqu’au 8/12 (redémarrage du module le 12/12). Les cours ont lieu le lundi de 9h à 15h35 et le jeudi de 12h à 15h05.
  • Un module " niveau 2" est lancé depuis le 22/9 (fin des cours le 15/6). Les étudiants se retrouvent le jeudi de 13h à 16h30.

L’école (EAPS Jean Meunier) se situe avenue Roi Albert, 643, à Jemappes (065 88 15 00)

 

 

Conditions d’accès aux cours 

Ces cours sont gratuits pour les bénéficiaires de protection temporaire. Une condition toutefois : les étudiants doivent avoir terminé leurs études secondaires dans leur pays d’origine.

 

 

 

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