Couronnement du roi Charles III : retour sur les prestations du concert

Au lendemain de la cérémonie de couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster, le nouveau roi et la reine consort Camilla ont organisé dimanche soir un concert au château de Windsor pour célébrer le nouveau monarque. 20 000 spectateurs étaient conviés pour un concert diffusé sur la chaîne et les radios de la BBC.

On pouvait y retrouver les prestations des chanteurs américains Lionel Richie et Katy Perry, le pianiste chinois Lang Lang, le ténor italien Andrea Bocelli. Mais aussi le baryton-basse gallois Sir Bryn Terfel et le compositeur et producteur de soul classique Alexis Ffrench. Le Royal Ballet, le Royal Opera et la Royal Shakespeare Company étaient également de la partie.

Katy Perry a été la première interprète du concert après un discours du Prince William. Elle a enchaîné les tubes tels que "Roar" et "Fireworks" pour enflammer foule sur fond de clips vidéos ventant les mérites du monarque. On le voit peindre, jouer de la musique et faire du sport.