Couronnement de Charles III : un engouement mesuré à quelques heures des célébrations

La gare de Charing Cross, la plus proche de Buckingham Palace dans le centre de Londres, s’est parée de grands drapeaux britanniques et de portraits de Sa Majesté, Charles III. Tout juste arrivées de la banlieue londonienne, Becca et Mary admirent l’immense Union Jack sur la devanture de la grande bijouterie en face : elles sont venues spécialement pour absorber l’atmosphère pré-Couronnement : "Samedi, ce sera trop compliqué de se déplacer, on regardera la cérémonie de chez nous. On verra bien mieux à la télévision !"

Baskets aux pieds et cabas colorés sur le bras, les deux copines suivent le parcours de la procession qui verra Charles et Camilla défiler, en carrosse, de Buckingham à l’abbaye de Westminster. Le long des rues, les habituels marchands ambulants ont sorti leur gamme spéciale couronnement… Installé juste à la sortie de Charing Cross, Terry a fait flotter un Union Jack arborant le portrait de Charles III et le visage souriant d’Elizabeth II : " L’excitation commence à monter, se réjouit le vendeur. Il y a de plus en plus de touristes, beaucoup d’Américains et d’Européens ; les gens viennent voir ce qui se prépare… " Une excellente affaire pour son commerce : "Nous avons des drapeaux, des magnets, beaucoup d’articles kitsch, très franchement. De toute façon, ça ne partira plus après."