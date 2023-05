Couronnement de Charles III : le palais britannique publie les premiers portraits officiels du couple royal

Le palais a également publié une photo du couple royal avec la sœur de Charles, la princesse Anne (72 ans), et son fils, le prince William (40 ans), posant avec leurs partenaires respectifs.

Bien que le frère de Charles, le prince Andrew (63 ans), et son fils, le prince Harry (38 ans), aient assisté à la cérémonie, ils n'assument plus leur rôle officiel de membres "seniors" de la famille royale et n'ont donc pas posé pour la photo.