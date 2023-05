Couronnement de Charles III : le "Big Help Out" va-t-il ramener les Britanniques en masse vers le bénévolat ?

Les cultes en pointe

Du côté des organisations caritatives, St John Ambulance, RSPCA, le National Trust, la Stroke Association et les Samaritains ne se laissent pas décourager. Pareil chez les organisations religieuses : l’archevêque de Canterbury Justin Welby, le leader bouddhiste Ajahn Amaro et l’activiste Julie Siddiqi appellent la population à prendre part au Big Help Out.

L’archevêque Welby se dit "ravi" de soutenir The Big Help Out car "aider les autres est un thème clé du week-end du couronnement". "Construisons un héritage d’amour les uns pour les autres."

Le grand rabbin Sir Ephraim Mirvis KBE exhorte le plus de monde possible à "participer à cette journée de volontariat national". Responsables hindous et musulmans leur font écho.

Les jeunes peu attirés par le bénévolat

Alors, le bénévolat, spécialité nationale britannique ? Catherine Johnstone, directrice générale du Royal Voluntary Service, souhaite créer une "vitrine" d’opportunités ciblant ceux qui ne se sont pas impliqués auparavant, en particulier les jeunes.

En 2020-2021, ils étaient 7 millions à prendre part à une initiative de bénévolat, contre 11 millions, deux ans plus tôt. Entre les deux, leur nombre était même monté au-dessus de la barre des 12 millions à cause de la pandémie de Covid-19. Mais le pic n’a pas duré…

"Cela a créé un problème pour de très nombreuses communautés et organisations… Il est vraiment important que nous rattrapions notre retard ici et que nous aidions les jeunes à trouver leur chemin", explique Catherine Johnstone à iNews.

Malgré la forte participation annoncée pour ce lundi, d’autres organisations constatent aussi une érosion du bénévolat depuis la fin de la pandémie, comme Age UK qui met en place une écoute téléphonique contre la solitude.