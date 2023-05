Couronnement de Charles III : La Une a été la chaîne francophone la plus regardée lors du couronnement de Charles III

Samedi 6 mai, a eu lieu le couronnement du roi Charles lll et de son épouse Camilla. Un évènement historique que vous avez été nombreux à suivre sur La Une.

Avec 200.948 téléspectateurs de moyenne, La Une a été la chaîne télévisée francophone la plus regardée lors du couronnement de Charles III, d’après les statistiques affichées par le Centre d’Information sur les Médias (CIM) qui organise des études sur l’audience des médias en Belgique.

C’est la cinquième meilleure performance du jour après le Journal Télévisé de la RTBF à 19h30 (412.505 téléspectateurs), celui de RTL Info 19H (355.878), "The Voice, la plus belle voix" sur TF1 (231.310) et le magazine "I Comme" sur RTL-TVI (208.313).

La RTBF a mis les petits plats dans les grands pour cet événement historique. Après avoir organisé une semaine thématique autour de l’Angleterre, la RTBF s’est illustrée avec son édition spéciale qui a attiré 200.948 téléspectateurs soit 35,3% de part de marché. La retransmission de la cérémonie royale britannique a attiré, en moyenne, 140.084 curieux sur RTL-TVI (huitième performance) et 78.690 sur TF1 (16e performance). Au total, 419.722 citoyens en Belgique francophone ont donc assisté à l’événement.

Si vous n’avez pas pu assister au direct, revivez la journée du couronnement ici.