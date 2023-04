Couronnement de Charles III: la RTBF se met aux couleurs de l’Angleterre et adapte sa programmation

Vivacité et Viva+ adapteront également leur programmation la semaine précédant le couronnement de Charles III afin de mettre à l’honneur des musiciens anglo-saxons. Sur Vivacité, vous pourrez entre autres entendre Harry Styles, Dua Lipa, Adèle, Sam Smith et Ed Sheeran, tandis que sur Viva+, vous pourrez écouter des artistes et groupes de musique plus vintage, tels qu’Elton John, The Rolling Stones, The Beatles, Queen et David Bowie.