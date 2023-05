Couronnement de Charles III : Highgrove, le jardin-laboratoire d’un roi écologiste

Highgrove possède aussi un aspect pédagogique et de transmission. Plusieurs fois par an, la résidence de Leurs Majestés Charles et Camilla accueille des étudiants, au nom de la Prince’s Foundation : une organisation caritative à but éducatif fondée par Charles dans les années 90. Constantine Innemée représente la Fondation à Highgrove : il y supervise des apprentis architectes, chaumiers, maçons ou tailleurs de pierre. "Lorsque vous visitez Highgrove, cela fait réfléchir : comment vivre en accord avec la nature, que peut-elle nous apprendre et comment incorporer cela au quotidien ? C’est cela que nous apprenons à nos étudiants. Cela va de choses très simples, comme utiliser du bois local lorsqu’ils conçoivent des meubles ; à la conception de grands lotissements pour les rendre écoresponsables dès leur création."

Les programmes d’éducation de la Fondation incluent même désormais des cours de mode : "le jardin est une mine d’inspiration", se réjouissent Rosie Alderton et Constantine Innemée, qui souligne l’importance contemporaine d’une mode écoresponsable.

La mine d’inspiration a un prix : 30 livres sterling (35€) pour une visite d’une heure. Les tours affichent complets jusqu’au mois d’août.