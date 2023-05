Couronnement de Charles III – Direct commenté : le roi a quitté Buckingham pour Westminster, des militants anti-royalistes arrêtés à Trafalgar

Les caméras du monde entier ont les yeux rivés sur le Royaume Uni pour le couronnement du roi Charles III, de nombreux fans de la famille royale se massent déjà dans les rues et les premiers invités arrivent à Westminster.

Les cérémonies ont comméncé à Buckingham Palace à 11h20 heure belge. Le roi et la reine consorts partent vers l’abbaye de Westminster pour le couronnement lui-même à 12h00 (HB). Ils doivent ensuite retourner au palais de Buckingham dans la plus grande procession du couronnement à 14h00 (HB) avec dans la foulée une apparition sur le balcon du palais.

L’événement est historique à plus d’un titre. Ce n’est plus arrivé depuis 70 ans, depuis le couronnement d’Elizabeth II. Charles III est le souverain le plus âgé à monter sur le trône. C’est aussi le seul roi européen encore couronné. C’est la première fois que les familles régnantes peuvent y assister. Pendant 9 siècles, le couronnement a été considéré comme un événement religieux, privé, entre Dieu et ses sujets. Seuls les héritiers étaient invités.

Charles III veut imprimer sa marque. Il a ainsi promis de faire des économies. La cérémonie de ce samedi sera plus courte, plus sobre, bien qu’estimée à 170 millions d’euros, rien que pour la sécurité. Le nouveau roi veut aussi réduire la voilure : les membres actifs de la famille royale devraient passer de 15 à 7. Il veut moderniser l’institution pour la pérenniser.