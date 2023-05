Couronnement de Charles III – Direct commenté : le jour J pour le fils d’Elizabeth II, derniers préparatifs sur le parcours

Les derniers préparatifs sont en cours ce matin à Londres, à quelques encablures du couronnement. les nettoyeuses sont dans les rues, les policiers procèdent aux dernières vérifications, on enlève quelques tapis à Buckingham.

Charles III a pris son dernier bain de foule hier, vendredi, avant son sacre officiel. Les caméras du monde entier ont les yeux rivés sur le Royaume Uni ce samedi. Et ce matin, de nombreux fans de la famille royale se massent déjà dans les rues.

L’événement est historique à plus d’un titre. Ce n’est plus arrivé depuis 70 ans, depuis le couronnement d’Elizabeth II. Charles III est le souverain le plus âgé à monter sur le trône.

C’est aussi le seul roi européen encore couronné. Dans d’autres monarchies, il y la couronne mais posée sur un coussin, comme aux Pays-bas. En Belgique, pas de couronne, le couronnement du roi Philippe, c’était sa prestation de serment.

C’est la première fois que les familles régnantes peuvent y assister. Pendant 9 siècles, le couronnement a été considéré comme un événement religieux, privé, entre Dieu et ses sujets. Seuls les héritiers étaient invités. En 1953, pour Elizabeth 2, le représentant belge était Albert et non Baudouin.

Charles, un roi de transition ?

A peine arrivé, la question de la durée de son règne se pose d’emblée : combien de temps Charles III va-t il rester ? Fera t-il juste l’intérim entre sa mère, et son fils William ? Ce que l’on sait c’est qu’il veut imprimer sa marque.

Il a ainsi promis de faire des économies. La cérémonie de ce samedi sera plus courte, plus sobre, bien que estimée à 170 millions d’euros, rien que pour la sécurité.

Charles III veut aussi réduire la voilure : les membres actifs de la famille royale devraient passer de 15 à 7. Il veut moderniser l’institution pour la pérenniser. Il devra surtout intéresser les jeunes. Trois quarts des 18-25 ne voient pas trop son utilité. Et Charles le sait : il n’est pas le préféré dans le coeur des Britanniques.

Voilà huit mois maintenant que Charles a accédé au trône. A son arrivée à Buckingham, il avait déclaré :