Couronnement de Charles III : des aménagements pour permettre au grand rabbin de respecter le shabbat

Pas de micro et une nuit au palais pour éviter un trajet en voiture: invité au couronnement de Charles III samedi comme d'autres responsables religieux, le grand rabbin Ephraim Mirvis bénéficiera de quelques aménagements pour lui permettre de respecter le shabbat.

Ephraim Mirvis, plus haut représentant de la religion juive au Royaume-Uni, a salué vendredi la manière "respectueuse et sensible" avec laquelle le palais avait géré la situation. Dans la religion juive, le shabbat, qui débute le vendredi à la tombée de la nuit et dure jusqu'au lendemain soir, est un jour de repos, durant lequel les activités extérieures doivent être réduites, et où il est interdit par exemple d'utiliser des appareils électroniques. Difficile de concilier ces préceptes avec un tel évènement et le rôle dévolu durant la cérémonie aux représentants religieux des cultes non chrétiens. Ceux-ci doivent saluer de concert le roi une fois celui-ci couronné.