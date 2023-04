Courir un semi-marathon après avoir terminé Paris-Roubaix ? Cameron Wurf, 39 ans, l’a fait !

Cameron Wurf est ce qu’on pourrait appeler un surhomme : un être humain doté de capacités, ici physiques et mentales, exceptionnelles. À 39 ans, ce coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a réalisé l’impossible (ou en tout cas pour la majorité des individus lambda…).

Après avoir roulé plus de 250 kilomètres, dont une centaine de pavés, entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix pour terminer à la 128e place de l’Enfer du Nord (à 22’44 du vainqueur Mathieu Van der Poel), l’Australien a enfilé ses chaussures de course pour courir… un semi-marathon. Oui oui, vous ne rêvez pas. Selon les informations qu’il a publiées sur son compte Strava, Wurf a parcouru 21,2 km en 1h et 26 minutes, quelques heures après Paris-Roubaix.

Quand on regarde son CV de plus près, on se rend compte que cet Australien est un 4x4 humain. Avant de débuter sa carrière de coureur cycliste professionnel, Cameron Wurf avait déjà participé aux Jeux d’Athènes de 2004… en aviron (16e en deux de couple). Onze ans plus tard, il mettait sa carrière de cycliste en pause pour passer au triathlon où il a remporté plusieurs Ironmans.

Désormais chez Ineos depuis 2020, Cameron Wurf, 39 ans, n’a visiblement pas fini de nous étonner.