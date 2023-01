Courir par temps froid, est-ce une bonne idée ?

Coupons court au suspens : oui ! Ce serait même l’une des meilleures saisons pour s’adonner à la course à pied car le corps humain supporte mieux le froid que la chaleur. Le tout est de savoir bien s’équiper en cas de grand froid et de savoir aussi et surtout adapter son effort et sa préparation pour ne pas se blesser.

Si en hiver, le ciel est souvent plombé et la météo maussade, la motivation peut venir à manquer mais il existe plusieurs groupes et organisations qui mettent en place des rassemblements pour aller courir à plusieurs, cela permet de se motiver l’un l’autre.

La course, c’est presque un réflexe chez l’Homme. Comme expliqué dans le reportage : "On a tous en nous le mouvement de la course à pied. Cela ne demande pas de technique particulière." Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs faisaient dans les 25 km par jour pour se nourrir. Sans aller jusque-là, il est possible de sortir de chez soi en alternant course et marche et, à en croire les adeptes, on ne regrette jamais d’être sorti de chez soi pour faire de l’exercice… même dans le froid, la pluie… ou la neige !