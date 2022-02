Courir le Tour de France de manière virtuelle, est-ce bientôt terminé ?

L'entrainement sportif, c'est ça. Le dos musclé de Silvester Stallone qui fait des tractions, le jogging sur les marches du capitole, Rocky qui porte des troncs d’arbre, le club de boxe miteux de son ami Mickey, la corde à sauter qui claque. C’est toute une ambiance vintage, j’adore.

Aujourd’hui, on ne s’entraîne plus comme ça. On a des gadgets technologiques perfectionnés. Et notamment des vélos d’appartement connectés.

Vous connaissez le traditionnel vélo d’appartement. Celui qu’on achète sur un coup de tête et qui prend la poussière dans le grenier. Il s’est un peu modernisé. Des sociétés commercialisent des vélos d’appartement connectés.

Ils sont bardés de capteurs qui mesurent votre effort. Vous pouvez les programmer pour faire des étapes mythiques du Tour de France. Et vous pouvez même pédaler en rythme avec vos amis qui se connectent à distance.

Vous pouvez les défier dans des courses endiablées tout en restant dans le salon de votre appartement.

La star de ces vélos d’appartement connectés, c’était la marque Peloton. Mais Peloton est aujourd’hui en grosses difficultés.

Les résultats financiers de Peloton sont catastrophiques. Son cours de bourse a dévissé. Son patron a dû lâcher son poste. La société américaine va licencier 2.800 personnes. Très classe, la boîte leur offre comme cadeau de départ un abonnement à Peloton, pas sûr que ça leur plaise.

Que s’est-il passé ? Eh bien, Peloton a eu les yeux plus grands que le ventre. La marque a voulu surfer sur son succès, elle a fait tourner sa nouvelle usine à plein régime, mais elle a surproduit et elle se retrouve avec des milliers et des milliers de vélos sur le dos qui ne trouvent pas acquéreur.

Les vélos sont quand même vendus assez chers, aux alentours de 2.000 dollars. Et ce n’est pas tout, il faut y ajouter l’abonnement aux services connectés, qui coûte 40 dollars par mois.

La situation sanitaire a changé

Parce que la situation sanitaire a changé. Peloton, c’était une des marques stars du confinement. Rappelez-vous on était tous chez nous à tourner en rond. On est très nombreux à avoir acheté du matériel pour faire du fitness à la maison.

Évidemment, quand les salles de sport ont rouvert, quand le confinement a touché à sa fin, le fitness à domicile a eu moins de succès. Et donc Peloton, la star du confinement, en a fait les frais.

Est-ce que toutes les marques qui ont cartonné pendant le confinement sont en train de perdre du terrain ?

Les fortunes sont un peu diverses. La plateforme de streaming Netflix, qui a bien aidé les parents en télétravail, a fortement chuté en bourse dernièrement.

Elle gagne moins d’abonnés que pendant le confinement, c’est une des raisons de cette chute, mais il y a aussi la concurrence de Disney+. Par contre une société comme Zoom, les visio-conférences, Zoom continue de cartonner. Il faut dire que le télétravail risque de durer.

Quelles sont les perspectives ?

C’est pas joyeux pour le moment. Mais rien n’est perdu pour Peloton, qui a quand même près de 2,5 millions d’abonnés dans le monde. Ca aiguise les appétits. Nike et Amazon seraient sur la balle pour racheter Peloton.