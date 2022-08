Courir deux fois par jour : une méthode pas si éprouvante pour augmenter ses performances.

Si vous n’avez pas le temps de faire une longue séance de sport, divisez-la en deux ! Dans le cas de la course à pied, l’entraînement biquotidien permet d’augmenter l’endurance tout en améliorant la récupération. Chez certains sportifs, pratiquer deux séances de sport peut permettre de répartir le nombre de kilomètres à parcourir dans une journée. Par exemple, certains coureurs se remettent plus facilement de deux séances de sport modérées que d’une longue séance intense.

Il est déconseillé de suivre ce rythme tous les jours : mieux vaut viser une fréquence de deux à trois fois par semaine.

La seconde séance peut aussi être considérée comme un moyen de récupération. Celle-ci doit être modérée et plus courte que la première. Chez les sportifs professionnels, il s’agit de la séance de "décrassage". Cette course permet d’augmenter le flux sanguin vers les muscles et limite les courbatures.

Mais comme toutes activités sportives, l’hygiène de vie à appliquer en complément est indispensable. Faire deux séances par jour demande une alimentation équilibrée en lien avec les objectifs fixés. Même son de cloche concernant le sommeil. En complément d’une bonne nuit, il est possible d’envisager une micro-sieste dans la journée : pas plus de vingt minutes. L'idée est de permettre au corps de se reposer entièrement pendant un court moment dans la journée.