Courir avec Tchantchès... on a testé pour vous !

René Dufour est un passionné de course à pied et surtout de la petite histoire, faite d’anecdotes truculentes qu’il raconte avec talent. Il est également un connaisseur du quartier d’Outremeuse ! C’est Marie-Pierre Fonsny des Ambassadeurs qui a déniché via le site de L’office du tourisme Visitez Liège des visites guidées de différents quartiers de la Cité Ardente en course à pied. Elle a trouvé l’idée plutôt sympathique et a décidé de tester cela pour vous…