Courir au milieu des pingouins et des phoques, le secret de Lewis Hamilton pour revenir au sommet ?

La saison 2022 a sans doute été une des plus compliquées de la carrière de Lewis Hamilton. Pour la première fois depuis ses débuts en 2007, le pilote britannique n’a pas remporté la moindre course. Pire, sa Mercedes n’a jamais semblé dans le coup et Hamilton n’a pu qu’observer Max Verstappen filer vers sa deuxième couronne mondiale.

En plus de cela, le septuple champion du monde a souffert physiquement. Son dos a été mis à rude épreuve par une Mercedes victime d’un marsouinage bien plus prononcé que les autres écuries.

Pour la saison 2023, le Britannique veut revenir au sommet, ou au moins se battre pour la victoire. Pour ce faire, il essaye de mettre toutes les cartes de son côté en réalisant une bonne préparation physique.

Une préparation qu’il réalise en Antarctique, en allant courir au milieu des pingouins et des phoques. Des images un peu insolites qui changent des habituelles photos et vidéos de présaison.