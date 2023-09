Courges, potirons et autres curcubitacées à l'honneur à Ohey dès ce week-end !

"Les Authentiques Automnales" un moment privélégié entre producteurs et consommateurs au Jardin de Vertumne. Un lieu de rencontre et de partage pour les passionnés de curcubitacées et de jardin. Dans un décor d’exception unique, les décorations de jardins et les Cucurbitacées vous seront présentées. Petites, grosses, jaunes, blanches, vertes,… dodues ou cornues… elles sont destinées à la décoration ou à vous régaler. Ce sont plus de 50 variétés qui sont produites à Ohey, de manière traditionnelles et artisanales. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir les différentes productions autres que les curcurbitacées. Présence d'un marché aux légumes locaux, exposition, vente d'articles de décorations de jardin, bar-roulotte, ...

Présentations en compagnie de Marjorie Billo dans Namur Matin sur Vivacité ce jeudi