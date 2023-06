Courcelles : un (petit) caillou sur le projet de création d’un terrain de motocross

Hasard ou coïncidence, Renaud Dejardin habite Pont-à-Celles. Et lui, il est totalement pour la création de ce terrain et d’autres en Wallonie. Il a créé une asbl MotoDev. La structure a lancé une pétition qui a rassemblé plus de 3000 signatures. Cela lui a permis de défendre la création de terrain de motocross devant les parlementaires de la commission concernée au Parlement wallon : "Nous venons des années 80 où il existait une soixantaine de terrains. Aujourd’hui, il n’en reste qu’un seul. À Comines. On pourrait presque dire en territoire flamand. Aujourd’hui, le Wallon qui souhaite pratiquer la moto tout-terrain, ou bien il le fait de manière illégale en parcourant les champs et les bois, ou bien il prend sa camionnette et sa remorque et il parcourt des centaines de kilomètres pour se rendre sur des terrains à l’étranger. Nous avons créé MotoDev et ce Dev, c’est pour "développement durable". C’est dire si la question est importante à nos yeux. La très grande majorité des émissions de gaz à effets de serre, dans la pratique de la moto tout-terrain est due aux déplacements. La Wallonie compte quelque 8000 pratiquants". Renaud Dejardin aborde également la question des pollutions du sol : "Oui, ce sont des moteurs thermiques, avec des carburants fossiles. Mais les technologies ont évolué. Aujourd’hui quatre temps à injection électronique, il n’y a plus aucune perte d’huile ou de carburants. Les terrains qui ont disparu au fil des années sont aujourd’hui redevenus des pâtures et des champs de cultures. Dans la région de Namur, on a même planté des vignes et on produit du vin sur un ancien terrain. Pensez-vous que ce serait le cas si ces terrains avaient été jugés pollués"? En lien avec les nuisances sonores, enfin, il mentionne des systèmes silencieux de plus en plus efficaces et l’émergence naissante de moteurs électriques pour la pratique de la moto tout-terrain.