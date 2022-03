Courcelles : première ville wallonne du bien-être animal selon Gaia

L’association de défense des animaux Gaia (Groupe d'action dans l'intérêt des animaux) a sorti son baromètre du bien-être animal. Dans le Hainaut, le meilleur élève en la matière est carolo. Il s’agit de Courcelles qui possède la politique communale la plus respectueuse des animaux.

Le baromètre Gaia est une forme de bilan des actions entreprises pour le bien-être animal par les échevins ou Bourgmestres compétents. Les élus locaux ont eu 6 mois pour répondre à 80 questions portant sur 10 grandes thématiques comme : la stérilisation des chats errants, la présence d’animaux vivants sur les marchés, l’interdiction des feux d’artifice ou de l’abattage rituel, mais aussi de la création d’une cellule bien être au sein de la commune et de la police. Avec 95%, Courcelles remplit presque tous les critères. Elle est même première du top 10 des villes wallonnes. "Je suis très sensible à la cause animale. Parmi toutes mes compétences, c’est celle qui me prend le plus de temps", réagit Hugues Neirynck avec fierté , l’échevin du bien-être animal MR de Courcelles.

Depuis la mise en place de l’échevinat sur le bien-être à Courcelles, 25 projets importants ont vu le jour comme la formation d’agents constatateurs et les policiers de la zone intéressés par le SPW (Service Public de Wallonie) ou l’adaptation du RPGA (Règlement Général de Police Administrative) pour que les agents constatateurs puissent verbaliser les citoyens pour maltraitance d’animaux. "Cette première place récompense 10 ans de travail. On a démarré d’une page blanche. On s’est inspiré de projets citoyens ou d’associations avec lesquels on collabore. 10 nouveaux projets devraient voir le jour dans les mois à venir", ajoute l’élu courcellois.