Courbatures : que faire pour les éviter ou les soulager ?

Les courbatures sont des douleurs musculaires diffuses qui surviennent après un exercice intense ou inhabituel. Mais comment les éviter ? Et comment les soulager ? Éléments d'information avec le Dr Charlotte, médecin généraliste, dans "La Grande Forme".

Les courbatures sont des douleurs musculaires diffuses qui surviennent après un exercice intense ou inhabituel. Elles apparaissent en général 12 à 48 heures après l’effort et persistent environ 5 jours, avec un pic de douleur 24 à 48 heures après.

On peut également avoir des courbatures suite à un virus, comme le Coronavirus. Dans ce cas, c’est l’inflammation générale qui provoque ces douleurs musculaires.

Les courbatures apparaissent surtout quand on fait un exercice excentrique, c’est-à-dire un exercice qui entraîne une contracture volontaire du muscle pendant son allongement. Ainsi qu’une alternance de contracture et d’allongement explique le Dr Charlotte, médecin généraliste.

En pratique

Les courbatures peuvent se ressentir lors de différentes situations :

Lors d’une séance de sport d’une intensité inhabituelle

Lors de la reprise du sport

Lorsqu’on change par exemple de matériel

Lorsqu’on fait une variation par rapport à son exercice classique

On peut alors ressentir cette douleur musculaire mais à quoi est-ce dû ? "Le muscle est composé de différentes fibres musculaires, on peut schématiser comme un ensemble de cordes mises les unes à côté des autres qui vont former le muscle. Lorsqu’on a une courbature, c'est parce que les cordes ont été étirées voire un tout petit peu déchirées - microscopiquement évidemment. Il y a alors, localement, de l’inflammation. Et celle-ci va devoir être réparée donc la fibre musculaire va s’adapter, grossir si hypertrophiée et se renforcer pour pouvoir à l’avenir, exercer un effort plus intense" ajoute le Dr Charlotte.