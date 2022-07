Cour suprême des États-Unis : après l'avortement, d'autres droits menacés ?

Après la décision choc sur le droit à l'avortement, les regards sont à présent tournés vers la plus haute juridiction du pays. Et si ce n'était que le début ? Le juge le plus conservateur de l'institution, Clarence Thomas, a ravivé les craintes du camp progressiste en déclarant dans son argumentaire personnel accompagnant l'arrêt du 24 juin vouloir revenir sur d'autres décisions historiques.

Dans son viseur : l’arrêt Griswold vs Connecticut de 1965, qui consacre l'accès à la contraception pour les couples mariés; l'arrêt Lawrence vs Texas de 2003, qui a rendu illégales les lois réprimant les rapports sexuels entre deux personnes du même sexe ou encore l’arrêt Obergefell vs Hodges de 2015, qui a autorisé le mariage homosexuel.