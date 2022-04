Cour d’assises : un Liégeois condamné à 25 ans pour féminicide

Vingt-cinq années de prison pour féminicide. A Liège, la cour d’assises a condamné un Liégeois de 29 ans, pour le meurtre de sa compagne âgée à l’époque de 17 ans. Elle avait été frappée à de nombreuses reprises et était décédée suite à ses blessures. Dans un premier temps, l’homme avait écopé de 8 ans de prison devant le tribunal correctionnel mais le Parquet avait fait appel. En cour d’assises, les jurés ont finalement choisi de qualifier les faits de meurtre plutôt que d’homicide involontaire. L’homme a également été déclaré coupable de coups et blessures infligés durant le mois précédant la mort de la jeune femme. L’homme la battait régulièrement à coups de balai et de cintre.

Les faits se déroulent le 9 avril 2017 dans l’appartement que l’homme louait dans le quartier du Londoz à Liège. Les jurés ont souligné l’intention de tuer ce jour-là. Pour preuves notamment, les lésions constatées sur la victime. Elles attestent de la répétition et de la violence de coups de poing portés à la tête de sa compagne. L’homme l’avait aussi laissé agoniser pendant plusieurs dizaines de minutes avant d’appeler les secours. Il avait nettoyé le logement et lessivé les vêtements de la victime pour faire disparaître les preuves. Il avait également pris la fuite avant l’arrivée de la police pour se présenter à la justice plusieurs semaines après les faits. Enfin, l’accusé avait menti et avait proféré des menaces de mort à différentes reprises à l’égard de la victime. Pour son avocat, au départ, il ne s’agissait pas d’un féminicide puisque son client affirmait n’avoir jamais voulu tuer sa copine. Le jury en a décidé autrement en qualifiant les faits de meurtre. Le ministère public réclamait trente ans de prison. La cour d’assises l’a condamné à 25 ans de prison.