Cour d'Assises du Hainaut : Une peine de 25 ans de réclusion criminelle requise contre Logan Hannecart

Une peine de 25 ans de réclusion criminelle a été réclamée ce jeudi par le ministère public contre Logan Hannecart, 22 ans, coupable du meurtre de Casimiro Da Rocha Barbosa, ainsi que d'un vol à l'aide de fausses clés d'une voiture et d'un vol simple de plusieurs objets appartenant à la victime.

La défense a plaidé des circonstances atténuantes, insistant notamment sur l'enfance difficile de Logan. À l'âge de 20 ans, le délinquant vole, boit et se drogue. Son casier judiciaire ne mentionne que des infractions en matière de police. Il sera condamné après les faits pour des vols perpétrés en 2018.

Le 9 août 2020, Logan Hannecart, sans domicile fixe, tue Casimiro Da Rocha Barbosa de sept coups de couteau au thorax et dans le ventre. Pour les jurés, l'intention d'homicide ne fait aucun doute compte tenu de l'arme utilisée, des zones vitales visées et de la force utilisée pour transpercer le sternum de la victime. Un coup porté au thorax a traversé plusieurs organes vitaux et la lame s'est arrêtée à la colonne vertébrale.

Après le crime, Logan Hannecart est interpellé par la police de Mons, alors qu'il tente de forcer une grille d'entrée avec la voiture de la victime. Il est remis en liberté après un passage au commissariat de police, déclarant qu'il était un collègue de Casimiro et que ce dernier lui a prêté son véhicule, sans lui donner le code d'ouverture de la grille. Casimiro est injoignable. La macabre découverte a eu lieu dans l'après-midi. Logan, suspect numéro un, est arrêté à Namur neuf jours plus tard. L'accusé ne conteste pas avoir porté les coups de couteau à la victime. Ses aveux sont corroborés par l'enquête et les expertises scientifiques, peut-on lire dans l'arrêt sur la culpabilité.

Le jury et la cour sont entrés en collège pour délibérer sur la peine. Notons que le ministère public a requis une peine unique, alors que la défense s'attendait à deux peines distinctes, le crime n'étant pas lié aux deux préventions de vol. Un verdict est attendu dans la journée.