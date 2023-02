Cour d'assises du Hainaut : Sébastien Gotiaux condamné à 18 ans pour meurtre et tentative de meurtre d'un policier

La Cour d'assises du Hainaut a prononcé ce jeudi une peine de 18 ans de réclusion criminelle contre Sébastien Gotiaux, reconnu coupable du meurtre de Maxime Roget, perpétré la nuit du 3 au 4 mai 2020 à Beauwelz (Momignies), de la tentative de meurtre d'un policier et de rébellion armée contre les quatre policiers venus l'interpeller chez lui.

La Cour et le jury ont reconnu des circonstances atténuantes: l'absence d'antécédent correctionnel, le profil violent et alcoolique de son père, sa prise de responsabilité, et ses regrets.

Une décision conforme aux attentes de l'avocat général qui avait requis ce matin une peine minimum de 18 ans de réclusion criminelle contre l'accusé.