Cour d’Assises du Hainaut : Logan Hannecart coupable de meurtre et de vols

Le jury de la Cour d’assises du Hainaut a rendu son verdict ce mercredi soir dans le cadre du procès de Logan Hannecart. Le jeune homme, âgé de 22 ans, est coupable de meurtre, d’un vol avec fausse clé et de vols simples. Les jurés n’ont pas retenu le vol avec circonstance aggravante de meurtre.

Les faits

Le 9 août 2020, vers 1h00 du matin, une patrouille mobile de la zone de police de Mons-Quévy est appelée rue Vieille Haine à Jemappes pour une suspicion de vol. Le propriétaire d’une maison de maître, transformée en immeuble à appartements, a appelé la police. Un homme a tenté de forcer le portail de sécurité au volant de la voiture d’un locataire.

Logan Hannecart est interrogé par la police. Habillé de vêtements de travail d’une société sous-traitante de Proximus, il déclare être un collègue de Casimiro Da Rocha Barbosa. Il affirme que ce dernier lui a prêté son véhicule mais a oublié de lui donner le code pour ouvrir le portail. Cette version est jugée loufoque mais crédible par les policiers, qui n’arrivent pas à entrer en contact avec Casimiro: il ne répond pas au téléphone et son appartement est éclairé, mais fermé.

Son cadavre est découvert à 15h00 dans l’appartement. Le portugais a été frappé de sept coups de couteau au ventre et au thorax. Logan est le suspect numéro un, mais il est en fuite. Sa cavale se termine le 18 août à Namur.

Le procès

Logan Hannecart est renvoyé devant la Cour d’assises pour un meurtre, un vol qualifié et des vols simples. Le jeune homme est en aveux, mais déclare que Casimiro l’a invité à le rejoindre sous la douche, en le menaçant avec un couteau. Estimant être menacé, il s’est défendu et il a désarmé son adversaire avant de le frapper à sept reprises. Il a ensuite emporté quelques affaires de la victime et volé sa voiture.

Après deux jours de procès, l’avocate générale Vanessa Samain et l’avocate des parties civiles, Me Geneviève Gieseler, estiment que la question d’un vol, avec circonstance aggravante de meurtre doit être posée. Selon eux, l’accusé était animé de l’intention de voler quand il est arrivé chez la victime, qu’il aurait tué pour faciliter le vol. Les avocats de l’accusé ne partagent pas cet avis. Selon eux, leur client est un voleur opportuniste. Toutefois, ils ne plaident ni la légitime défense, ni la provocation.

Le verdict

Mercredi, les jurés sont partis en délibération avec deux hypothèses pour ce drame se déroulant à huis clos. Ils sont ressortis avec un verdict : Logan Hannecart est coupable d’un meurtre et de vols. Il n’était pas animé de l’intention de voler, mais bien de tuer.

Le débat sur la peine aura lieu ce jeudi.