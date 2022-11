Cour d'Assises du Hainaut : le jury délibère sur la culpabilité des six accusés dans l'affaire de faits de torture à Anderlues

Le jury de la Cour d'assises du Hainaut est entré en délibération ce mercredi matin pour débattre de la culpabilité de quatre hommes et des deux femmes accusés de faits de torture, de traitements inhumains et dégradants, d'abus de faiblesse, de traite des êtres humains et de non-assistance à personne en danger.

Il doit répondre à 157 questions sur la culpabilité des accusés et la délibération est prévue pour deux jours au moins. Le jury séjournera dans un hôtel de la région de Mons durant le temps du délibéré. Un arrêt sur la culpabilité est attendu ce vendredi.

Après quatre jours consacrés aux auditions des témoins, l'avocat général a demandé aux jurés de répondre positivement à toutes les questions posées, sauf les abus de faiblesse pour passer des commandes au nom des deux victimes, Christian Bartel et Camille De Clercq, vulnérables en raison de leur état de santé physique et mentale. Ces derniers ont séjourné durant deux ans chez Laurent Dramaix et Marie-Hélène Bartel, sœur de Christian. Ils prétendent avoir vécu l'enfer entre humiliations, coups, et une scène de torture qui s'est déroulée le 12 avril 2019 dans la maison de la rue Saint-Médard à Anderlues. Ce jour-là, les jambes des victimes ont été aspergées par un liquide inflammable auquel on a bouté le feu. Quatre jours plus tard, Camille De Clercq a pris la fuite, grièvement blessée, pour se rendre à l'hôpital.

Le 27 avril, Christian Bartel dénonçait les faits à la police, alors qu'il était convoqué pour des vols de métaux. Seul Rémy Van Mieghem est en aveux de la torture. Les avocats de Laurent Dramaix, de Marie-Hélène Bartel et de Frédéric De Puyt ont posé la question de la non-assistance à personne en danger, à titre subsidiaire.