Cour d’assises du Hainaut : le bourreau de la petite Néva face à ses juges

C’est ce lundi que débute le procès de Mickaël Van Haute devant la Cour d’assises du Hainaut. Le trentenaire est accusé du meurtre de la petite Néva à Frameries, commis la nuit du 1er au 2 février 2021. Il est également accusé d’avoir violé l’enfant.

Le 2 février 2021, c’est le choc à Frameries. Une petite fille âgée de 22 mois, Néva, est morte après avoir été rouée de coups. Son corps est recouvert d’hématomes. Un traumatisme crânien, conséquence des coups reçus à la tête, est la cause de la mort, selon les médecins légistes qui ont autopsié le cadavre de la petite fille.

Néva se trouvait dans la maison familiale avec sa sœur et le compagnon de leur maman. Une maman qui se trouvait à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale. Elle avait confié ses deux enfants à Michaël Van Haute, sans se douter qu’un drame allait se jouer durant la nuit.

Selon la sœur de Néva, unique témoin des faits, Mickaël a tapé de bébé. Très fusionnelle avec sa maman, Néva la réclamait certainement, ce qui a probablement énervé l’accusé.

Peu coopératif

Mickaël Van Haute a été privé de liberté et placé sous mandat d’arrêt pour meurtre. Il a donné quatre versions différentes durant l’enquête, quand il acceptait d’y participer. Durant la procédure, l’accusé a brillé par son absence, refusant de participer à la reconstitution et de se présenter devant ses juges, de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation.

Enfin, l’accusé devra aussi répondre du viol de la petite fille. Lors de l’autopsie, les médecins ont constaté des traces de sévices sexuels. L’accusé conteste cette prévention.

L’accusé a de nombreux antécédents judiciaires depuis sa plus tendre enfance. Le 1er février au soir, il a déclaré à sa marraine, qui avait réussi à le joindre par téléphone alors qu’il ne répondait plus à la maman des enfants, qu’il était défoncé après avoir consommé alcool et drogue. Le lendemain, il rappelait cette dame pour l’informer que Néva ne bougeait plus…

Le procès est prévu pour la semaine.