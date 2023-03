Cour d'Assises du Hainaut : Kévin Di Mase est accusé de vol avec circonstance aggravante de meurtre

Kévin Di Mase a-t-il tué Jean-Manuel Lange pour faciliter le vol de son portefeuille ou a-t-il profité du meurtre pour lui voler son portefeuille ? C’est l’enjeu des débats du procès d’assises qui a débuté ce lundi matin devant la Cour d’Assises à Mons.

La différence sur le plan pénal repose sur la durée d’incarcération : la perpétuité pour le vol avec circonstance aggravante de meurtre, trente ans de réclusion pour le meurtre et le vol.

Deux thèses

"Je suis convaincu qu’il a tué pour faciliter un vol. Cependant, si le jury répond qu’il n’y a pas de vol, il n’y a pas de mort. Raison pour laquelle je pose la question subsidiaire du meurtre et du vol", explique le substitut du procureur du roi de Charleroi, Damien Vervaeren, qui a été délégué pour représenter l’accusation.

"Certes, le parquet a l’habitude de faire bim (sic), mais dans cette affaire, il y a un sous-bim (sic)", répond Me Étienne Gras, pour la défense. L’accusé prétend qu’il a tué le quinquagénaire sous le coup de la colère, et qu’il en a profité pour voler son portefeuille.

Jeunesse chaotique

Kévin Di Mase, 33 ans, a longuement été interrogé sur son parcours de vie, lundi matin, par la présidente Martine Baes. Debout dans son box, le trentenaire vêtu d’un survêtement de sport sur une chemise blanche, a raconté son enfance chaotique, passée dans des familles et des centres d’accueil, ses bêtises de jeunesse qui ont incité un juge bruxellois à envoyer ce jeune homme, voleur et impulsif, en IPPJ.

Dépendance à la drogue

Kévin Di Mase est maintenant majeur. Il entre en prison et ressort au bout de quelques mois. Il dépose ses maigres valises à Charleroi, où il sombre rapidement dans la cocaïne, qu’il consomme plus de dix fois par jour. Il prend aussi de l’héroïne, quand la cocaïne commence à perdre ses effets.

Cette consommation a un certain prix, bien plus importante que les maigres revenus d’un homme se contentant de faire la manche devant les magasins, comme ce fut le cas le dimanche 5 juillet 2020. Ce jour-là, il rencontre Jean-Manuel Lange vers 20 heures qui, dit-il, est sous l’influence de l’alcool.

Une discussion

L’accusé déclare qu’il a discuté avec la victime, le long d’un chemin de halage, et qu’ils ont bu ensemble. "Je lui ai expliqué le déroulement des dernières années de ma vie, de ma séparation avec ma compagne qui m’avait trompé, du fait que je n’avais pas réintégré la prison. Je lui ai demandé ce qu’il faisait dans un endroit aussi mal famé. Il m’a dit qu’il en avait marre de ses enfants, lesquels le méprisaient. Je lui ai dit que l’adolescence était un âge ingrat".

Ensuite, Jean-Manuel lui aurait raconté qu’il avait tué des enfants lors de missions militaires à l’étranger, ajoutant qu’il avait abusé sexuellement de ses propres enfants. " Vous n’avez jamais déclaré cela", constate la présidente.

Le crime

L’accusé raconte froidement son crime. "On s’est regardé dans les yeux. J’ai vu une larme couler de son œil. Cela m’a fait replonger dans mon passé. J’ai craqué et je lui ai porté un premier coup de poing", raconte celui qui dit avoir été abusé sexuellement lors de son enfance et le jour de son dix-neuvième anniversaire.

Une bagarre a éclaté et la victime a pris le dessus. "Je me suis saisi d’une pierre pour le frapper à la tête. Je l’ai saisi au cou et j’ai serré", dit-il. La strangulation est la cause du meurtre, selon les légistes.

Kévin Di Mase déclare que Jean-Manuel était KO, mais pas mort. Il s’est saisi de son portefeuille, a fini sa boisson, et s’est rendu au boulevard Tirou à Charleroi pour se fournir en drogue. Le soir du crime, il a été filmé dans une banque à Marcinelle, en train d’utiliser la carte bancaire de la victime. Il prétend avoir effectué d’autres retraits, en tapant un code correspondant à la date d’anniversaire de l’homme, qu’il venait de tuer…