Cour d’assises du Hainaut : Jymmi Durieux, condamné pour un meurtre à La Louvière, sera rejugé à Liège

Maître Ricardo Bruno, avocat pénaliste au barreau de Charleroi, a réussi à convaincre la Cour de cassation de casser partiellement un arrêt rendu par la Cour d’assises du Hainaut, en juin dernier, condamnant Jymmi Durieux à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Jacques Hermail, commis le 1er février 2020 à La Louvière.

"La cour a entendu mon argumentation, estimant que l’arrêt de la cour d’assises n’était pas suffisamment motivé concernant la participation de Jymmi Durieux à la scène de meurtre", a déclaré le pénaliste, spécialisé notamment dans la rédaction de mémoires déposés devant la Haute cour.

Les faits

Le 1er février 2020, vers 18h00, une bagarre éclate entre Jacques Hermail, Jymmi Durieux, Michaël Liégeois et Gérard Dujardin dans l’appartement de Jacques, situé rue des Carrelages à La Louvière. Les quatre marginaux ont bu plus que de raison. Trois heures plus tard, un voisin voit Jymmi, Michäel et Gérard qui quittent les lieux. Ils se rendent dans un snack. Selon la tenancière, ils sentent le pétrole.

Jymmi revient seul à l’appartement à 22h29. Jacques est grièvement brûlé, mais conscient. Jymmi appelle les secours. Jacques meurt à 23h45 dans l’ambulance qui l’emmène à l’hôpital.

Gérard et Michaël sont inculpés de meurtre par le juge d’instruction, mais pas Jymmi qui est inculpé de non-assistance à personne en danger jusqu’à son renvoi devant la cour d’assises. La chambre des mises en accusation estime alors qu’il existe des éléments pour l’accuser de meurtre, comme les deux autres.

Le procès

Lors du procès, les avocats des trois hommes ont contesté le meurtre. Gérard Dujardin a déclaré avoir été dépassé par la violence de Michaël Liégeois. Les jurés l’ont condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre.

Les avocats de Michaël Liégeois ont remis en cause la chronologie des faits, estimant qu’il était impossible que Jacques Hermail ait pu survivre aussi longtemps à une immolation. Selon eux, c’était Jymmi qui avait bouté le feu à son retour à 22h29. Ils n’ont pas convaincu. Michaël Liégeois a écopé de 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre.

Enfin, les avocats de Jymmi Durieux avaient demandé aux jurés de revenir au chef d’inculpation initiale, et de le déclarer coupable de non-assistance à personne en danger.

Le verdict

Les jurés ont estimé que Jymmi Durieux n’a rien fait pour sauver son ami Jacques et lui ont infligé une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Cette succincte motivation n’a pas convaincu Me Ricardo Bruno, l’un des avocats de Jymmi Durieux.

Le pénaliste carolorégien a déposé un mémoire devant la Haute cour et est allé plaider la cause de Jymmi Durieux devant des magistrats professionnels. "La Cour a suivi mes arguments. La simple passivité de mon client dans cette affaire ne suffit pas. L’arrêt ne laisse pas apparaître, à suffisance, l’implication de mon client dans la scène de meurtre", dit-il.

Rejugé à Liège

Jymmi Durieux sera donc jugé seul, une seconde fois, devant la Cour d’assises de Liège dans les semaines qui viennent. Son avocat n’écarte pas l’idée de demander sa libération devant la chambre des mises en accusation de Liège, dans les prochains jours, car le titre de détention n’existe plus.