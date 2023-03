Cour d'assises d'Arlon : les peines sont connues pour les trois meurtriers d'Antoine Marchal

La cour d'assises du Luxembourg a condamné mercredi Renaud Dessart, Mélissa Sauvage et Fabrice Duchesne à des peines de respectivement 15, 22 et 25 années de prison pour le meurtre d'Antoine Marchal le 31 août 2020.

Mercredi matin, l'avocate générale Murielle Seret avait requis 28 ans de prison à l'encontre de la fille d'Antoine Marchal, "l'instigatrice d'une expédition punitive à l'encontre de son père", et Fabrice Duchesne, présenté comme l'auteur des coups mortels. Le ministère public avait requis 22 ans de prison à l'encontre de Renaud Dessart, le "justicier" venu à Bomal par amour pour Mélissa Sauvage.

Mélissa Sauvage, a finalement été condamnée à 22 années de prison. Les jurés ont souligné la gravité des faits, la violence débridée et le plan bien établi dont elle est à l'origine, sa vie marginale dans laquelle les produits stupéfiants occupaient une place importance ou encore sa tendance à la manipulation. Ils ont néanmoins tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes, dont les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, caractérisées notamment par les accusations de viol portées par sa sœur à l'encontre de leur père.

Renaud Dessart écope de 15 ans d'emprisonnement. Le jury souligne le fait qu'il est le premier à avoir porté des coups, mais aussi ses remords sincères et le fait que c'est son amour fou pour Mélissa Sauvage qui l'a conduit à Bomal le soir des faits. Fabrice Duchesne écope de la peine la plus lourde, soit 25 ans d'emprisonnement. Les jurés pointent son but de lucre, son caractère opportuniste et ses antécédents judiciaires qui démontrent sa propension à faire preuve d'une violence extrême. Ils retiennent comme circonstances atténuantes son enfance dans un milieu précaire qui l'a amené à une vie de marginal et de toxicomane. Accusé de recel d'un GPS uniquement, Cédric Tarantini s'en sort avec 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.

Mardi, les jurés de la cour d'assises du Luxembourg ont reconnu Mélissa Sauvage, Fabrice Duchesne et Renaud Dessart coupables du meurtre pour faciliter le vol d'Antoine Marchal, le 31 août 2020 à Bomal. Le trio s'était rendu chez la victime avec un plan bien établi: l'attacher au moyen d'une corde pour le forcer à signer une fausse facture destinée à couvrir le vol de son véhicule. Véhicule que les trois accusés avaient ensuite revendu.

Tout au long de l'enquête, Mélissa Sauvage a affirmé qu'elle s'était rendue sur place avec ses complices pour confronter son père à des accusations de viol. Accusations que rien dans le dossier n'a permis d'étayer. D'après les déclarations de Renaud Dessart, une altercation aurait éclaté dans l'habitation. Renaud Dessart aurait ligoté Antoine Marchal tandis que Fabrice Duchesne lui aurait porté de violents coups à la tête. Lesquels ont entraîné la mort d'Antoine Marchal dans un délai maximum de 24 heures. Tous ont affirmé qu'Antoine Marchal était toujours en vie lorsqu'ils ont quitté les lieux au volant de la voiture volée. Le corps sans vie de celui qu'on surnommait Tarzan n'a été découvert qu'une dizaine de jours plus tard dans un état de putréfaction avancé.