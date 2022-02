Cour d' Appel du Hainaut : une tentative d'assassinat requalifiée en coups et blessures avec préméditation

La troisième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel du Hainaut a réformé ce mercredi un jugement du tribunal correctionnel, division de Tournai, qui avait infligé une peine de quinze ans de prison ferme à un Bernissartois pour une tentative d'assassinat.

La Cour a requalifié les faits en coups et blessures avec préméditation et incapacité de travail. Une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire a été prononcée.

Une rivalité amoureuse

Les faits ont eu lieu le 5 juillet 2016, vers 3h du matin, à Bernissart. V.P s'est présenté chez A., armé d'une carabine à canon scié et il a tiré un coup de chevrotine, blessant son rival amoureux à l'abdomen et sur le côté droit du corps. V.P a déclaré qu'il voulait faire peur à l'ex de sa compagne, qui lui mettait une pression épouvantable, au point de le menacer de mort. Il a déclaré que son rival était revenu d'Espagne pour lui faire la peau, lui envoyant des SMS menaçants. Il contestait l'intention d'homicide.

À l'époque, V.P entretenait une relation sentimentale avec l'ex-compagne de A. Le couple se voyait en cachette car A. ne supportait pas cette relation. La Cour a suivi les arguments développés par Me Frank Discepoli et a requalifié les faits en coups et blessures avec préméditation et incapacité de travail.