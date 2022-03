Cour d'Appel du Hainaut : six à neuf ans de prison ferme pour des faits de torture à Mons

La Cour d'Appel du Hainaut a revu majoritairement à la hausse, ce jeudi, les peines infligées en première instance à deux hommes et une femme qui avaient torturé un sans-abri en juillet 2020. D'abord condamnés à des peines de trois et six ans de réclusion, les trois prévenus écopent en appel de cinq ans assortis d'un sursis à neuf ans de prison ferme.

La 16 juillet 2020, un promeneur avait retrouvé la victime, un jeune homme souffrant d'un retard mental, inanimée sur le sol, près du stade Tondreau. Elle avait le visage ensanglanté et arborait une profonde entaille au bras. Emmené dans un état grave à l'hôpital Ambroise Paré, le jeune homme était resté 40 jours dans le coma. La police avait retrouvé les six auteurs de l'agression grâce aux caméras de vidéosurveillance. Trois prévenus avaient été acquittés, un verdict contre lequel le ministère public n'avait pas interjeté appel.

En appel, certains prévenus ont été condamnés à des peines plus sévères. Ainsi, F.M, 39 ans et en état de récidive, écope de neuf ans de prison ferme alors qu'il avait été condamné à une peine de six ans en première instance. Il était en aveux des coups portés à la victime, notamment à l'aide d'une lame de rasoir.

A.C, 21 ans, est, lui, condamné à une peine de six ans de prison ferme. Son arrestation a été ordonnée par la Cour. Il avait écopé en première instance d'une peine de trois ans avec sursis. En aveux des coups, il avait déclaré vouloir se venger de la victime, car cette dernière avait glissé une gélule de méthadone dans sa bière à son insu.

Enfin, condamnée par défaut à trois ans de prison ferme, sa compagne C.F a, elle, vu sa peine passer à cinq ans assortie d'un sursis pendant cinq ans pour ce qui excède la moitié de celle-ci. Elle avait avoué avoir porté des coups de marteau dans les genoux de la victime.