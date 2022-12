Cour d’appel du Hainaut : séquestrée après le vol d’une montre de valeur

Sandra hurlait

Selon un témoin, trois hommes sont arrivés près du restaurant, rue Joseph Wauters. Eddy est sorti de l’auto. Il a trouvé Sandra, couchée sur le siège arrière d’une voiture. Il l’a sortie de l’auto et l’a frappée. Elle hurlait et a été embarquée de force dans une Mercedes.

Ce témoin a appelé la police et la Mercedes a été arrêtée un peu plus tard. Eddy conduisait l’auto. Eugenio était assis à l’arrière, avec Sandra. Selon les policiers, elle était paniquée mais ne présentait aucune trace de coups. On ignore le sort que lui réservaient ses ravisseurs.

Les peines

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a condamné Eddy à une peine de trois ans et Eugénio à une peine de 18 mois pour détention arbitraire et coups et blessures. Seul Eugénio a fait appel du jugement, sollicitant son acquittement. "Je n’ai pas frappé Sandra, et je ne l’ai pas tenue pour qu’Eddy la cogne", déclare le prévenu, alors qu’il avait fait des aveux à la police. Selon son avocate, rien ne démontre qu’il avait la volonté de détenir arbitrairement Sandra et de lui porter des coups.

L’avocat général s’est opposé à la suspension du prononcé de la condamnation, à titre subsidiaire, afin de ne pas banaliser ce genre de faits. Au lieu de déposer une plainte pour vol, les prévenus ont préféré mener ce qui ressemble à une expédition punitive. L’arrêt sera prononcé au début du mois de janvier.