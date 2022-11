Cour d'Appel du Hainaut : le bourgmestre de Flobecq acquitté en appel d'un faux en écriture

La quatrième chambre correctionnelle de la Cour d'appel du Hainaut a confirmé ce mercredi l'acquittement prononcé par le tribunal correctionnel en faveur de Philippe Mettens (PS), bourgmestre de la commune de Flobecq. Le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.

Le ministère public était en appel de cet acquittement. Il considérait que, en tant qu'officier de l'état civil, le bourgmestre ne pouvait pas transcrire l'acte de naissance d'un enfant né au Canada dans la banque de données belge, et accorder la nationalité belge à cet enfant. Une petite fille, fruit du sperme mélangé de ses papas belge et de l'ovule d'une inconnue, est née dans le cadre d'une gestation pour autrui au Canada. Philippe Mettens avait déclaré qu'il avait agi dans un but humanitaire, sans intention de nuire à quelqu'un. "On a voulu protéger un enfant et permettre à une famille de réaliser son projet", avait-il déclaré.

Le bourgmestre prétend avoir appliqué l'article 8 du code de la nationalité car, sur l'acte de naissance, figure le nom de l'un des papas, de nationalité belge. L'enfant hérite donc de la nationalité de son père. La 34e chambre de la Cour d'appel avait déjà rendu un arrêt, refusant d'annuler la transcription, estimant que l'intérêt de l'enfant primait comme le confirme la convention européenne des droits de l'homme.