Cour d’appel de Bruxelles : le procès d’agents pénitentiaires prévenus pour traitements inhumains débutera mercredi

Le ministère public avait requis des peines beaucoup plus sévères, entre six mois de prison, notamment un agent qui était surnommé "Hitler" par les détenus, et cinq ans de prison pour quatre autres gardiens. Il ne s’était cependant pas opposé à une suspension du prononcé pour deux agents qui avaient alerté les médecins quant à l’état de santé alarmant d’un détenu atteint de troubles psychiques.

Dans ce même dossier, une directrice de la prison a également été reconnue coupable de négligence dans l’entretien d’une personne vulnérable, pour avoir laissé à l’isolement un détenu dont l’état physique et mental était critique. Elle a bénéficié de la suspension du prononcé en première instance, mais elle a fait appel. "Dire que ma cliente a été négligente, c’est demander l’impossible à des directeurs de prison qui disent depuis des années qu’il n’y a pas suffisamment de gardiens, de médecins, d’infirmiers et que les prisons sont surpeuplées", avait commenté son avocat, Me Dimitri de Béco, à l’issue du jugement.