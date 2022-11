Cour constitutionnelle : les plates-formes comme AirBnb doivent bien transmettre les informations au fisc

Dans son arrêt, la Cour juge que le devoir d’information imposé aux intermédiaires ne viole ni le droit de l’Union européenne, ni le droit au respect de la vie privée.

En revanche, la Haute instance a jugé inconstitutionnel que le montant de l’amende ne puisse pas être réduit au regard de tous les éléments pertinents de la cause. Elle constate ainsi que l’amende est toujours fixée à 10.000 euros, quels que soient l’étendue et le nombre de demandes d’informations adressées à l’intermédiaire et quel que soit le type de manquement de celui-ci.

L’amende ne peut pas être diminuée en tenant compte des efforts de l’intermédiaire, de sa bonne foi ou des amendes déjà infligées à celui-ci pour le même exercice d’imposition.

La Cour a par conséquent annulé la disposition attaquée dans cette mesure en en maintenant les effets pour les amendes infligées avant la date du prononcé de l’arrêt rendu jeudi. Ces amendes subsistent donc.