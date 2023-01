Coupures de courant, chaos sur les routes… : la province de Liège particulièrement touchée par les chutes de neige

La province de Liège a été particulièrement touchée par les chutes de neige ce vendredi. Au menu : perturbations sur le réseau électrique et de gaz, des pompiers submergés et chaos sur les routes. Et, ce n’est pas fini : l’IRM, l’Institut royal de météorologie, a lancé cette nuit un avertissement pour des conditions glissantes sur les routes de l’ensemble du territoire… et cet avertissement est de mise jusqu’à midi.

RESA, le principal opérateur de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège, a été fortement sollicité depuis le début des intempéries. Les chutes de neige ont en effet provoqué des perturbations sur le réseau d’électricité et de gaz en région liégeoise. "La majeure partie des pannes concernent des arbres ou des branches couchés sur nos lignes aériennes", explique la porte-parole de l’opérateur.

Il nous reste deux groupes électrogènes à installer à Trooz et Awans, et tous les clients seront rétablis

Les équipes ont été à pied d’œuvre toute la nuit pour rétablir le plus rapidement possible l’électricité aux ménages concernés. Mais le travail n’est pas terminé "Il nous reste deux groupes électrogènes à installer à Trooz et Awans, et tous les clients seront rétablis", ajoute la porte-parole. "Après, le travail de réparation à proprement parler pourra débuter."

Les localités de Tilff, Aywaille, Anthisnes, Trooz, Comblain, Esneux et Jalhay étaient notamment concernées par les perturbations sur le réseau dans la nuit de vendredi à samedi.