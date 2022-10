Coupures d’eau à Enines : le bourgmestre d’Orp-Jauche adresse une plainte à la Société wallonne des Eaux (SWDE)

Les habitants du village d’Enines, à Orp-Jauche, en ont assez des fuites qui perturbent la distribution d’eau potable. Trois coupures ou baisses de pression imprévues ont été constatées en une semaine, la plus longue a durée quatorze heures. Le bourgmestre, Hugues Ghenne, vient d’adresser une plainte à la Société wallonne des Eaux.

"On a écrit directement à la société, explique-t-il. Et si ça continue, on va aller en justice, ce n’est plus possible. La logistique quotidienne en termes d’information et de suivi, ce n’est pas bon. Et je ne vous dis pas la suite, après, lorsqu’il faut reboucher les trous en voirie. Parfois, c’est du cirque."